Juventusnews24.com - Ultras Juve disertano la trasferta di Firenze, l’annuncio in un duro comunicato: «Non ci sono più parole per descrivere questo scempio…» – FOTO

di RedazionentusNews24ladidei gruppi organizzati attraverso unContinua la protesta deglibianconeri. Sui social, il gruppo organizzato dei Drughi hache non parteciperà alladiil. Visualizzapost su InstagramUn post condiviso da @drughiofficialpage– «In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E innon ci saremo perché non ci meritate! Non cipiùperscempio. Non ci avrete mai come volete voi! Lasiamo noi».Leggi suntusnews24.com