Ultim’ora Lautaro Martinez | tifosi in ansia il verdetto per Atalanta-Inter

L’si sta preparando per il big match contro l’in trasferta e ad attirare l’attenzione è: ecco cosa filtra.L’, dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, se la vedrà domenica sera in trasferta contro l’. Il big match dirà tantissimo in termini di rush finale, visto che la lotta in vetta alla classifica di Serie A appare serratissima. Ecco a tal proposito quanto filtra perche è uscito acciaccato contro il Monza e che non ha giocato contro il Feyenoord.in, il(LaPresse) – TvPlay.itContro il Feyenoord, dei big a San Siro sono rimasti in panchina sia Nicolò Barella sia. Il primo per rifiatare dopo le tante partite giocate in maniera consecutiva ma anche per gestire le energie a centrocampo dopo il brutto infortunio di Piotr Zielinski che ne avrà per circa un mese e mezzo.