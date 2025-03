Sportnews.eu - Ultim’ora Bagnaia, l’annuncio lascia di sasso: tifosi KO

La seconda tappa del campionato di MotoGP si avvicina e i team arrivano in Argentina: come si sta preparandoa livello psicologico?La prima tappa del mondiale di MotoGP, in Thailandia, è stata archiviata. La Ducati è stata fantastica e ha già dimostrato il suo dominio sulle altre squadre. Ma non solo, perché il team ufficiale Ducati è riuscito a portare sul podio la coppia Marc Marquez e Francesco. Una doppietta che potremmo rivedere anche il prossimo weekend, nella gara in Argentina.Il pilota Ducati Pecco(Sportnews.eu)I team sono in partiti ieri in direzione Argentina, per giungere sul tracciato di Termas de Rio Hondo, dove nel primo pomeriggio hanno rito le prime interviste nella conferenza stampata della settimana. La Ducati, team leader, fa affidamento sui suoi piloti, i due campioni che dovranno affrontare non solo le insidie del Gran Premio e lottare contro gli altri avversari, ma anche far fronte a questa specie di rivalità interna.