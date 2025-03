Calciomercato.it - UFFICIALE Dimarco, nuovo scontro Inter-Napoli: “Ora in panchina a Bergamo”

La decisione di Spalletti sul terzino nerazzurro in vista del playoff di Nations League con la GermaniaIl duello Scudetto, che poi oggi è corsa a tre includendo l’Atalanta, è più acceso che mai. Lo conferma la vicenda, che secondo alcuni sarebbe stato convocato da Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania qualora avesse giocato contro l’Atalanta., bufera: la decisionedi Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘caso’stava in piedi con due stuzzicadenti, infatti si è sgonfiato praticamente subito. Dopo-Feyenoord Inzaghi aveva infatti dichiarato che il terzino non avrebbe recuperato per il big match di domenica sera contro la formazione di Gasperini. E poco fa sono usciti i convocati del CT dell’Italia per la sfida coi teutonici.