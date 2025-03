UFFICIALE – Bologna-Inter il giorno di Pasqua

Leggi su Ilnerazzurro.it

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite dalla 31ª alla 33ª giornata del campionato 2024/2025, introducendo una novità significativa: il ritorno delle partite neldi, domenica 20 aprile 2025, dopo 47 anni. ?In particolare, la sfida tra, valida per la 33ª giornata, si disputerà domenica 20 aprile alle ore 18:00. Le altre partite programmate per ildiincludono: ?Empoli-Venezia alle ore 12:30Milan-Atalanta alle ore 20:45Per quanto riguarda le altre giornate, l’affronterà:Il Parma sabato 5 aprile alle ore 18:00 (31ª giornata)Il Cagliari domenica 12 aprile alle ore 18:00 (32ª giornata)Le partite contro Parma e Cagliari saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, mentre il match contro ilsarà visibile sia su DAZN che su Sky.