Lettera43.it - Ue, il Parlamento sospende l’accesso ai lobbisti di Huawei

Ileuropeo ha annunciato la sospensione immediata delalle proprie sedi per i rappresentanti di. La decisione, definita come misura precauzionale, è stata presa dopo che la magistratura belga ha avviato un’inchiesta per presunta corruzione legata alle attività di lobbying della multinazionale cinese. Il provvedimento rimarrà in vigore almeno fino alla conclusione delle indagini e riguarda tutte le sedi dell’istituzione a Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo e nei ventisette Stati membri dell’Unione. Un portavoce delha confermato che la sospensione è stata adottata per garantire la trasparenza e il corretto svolgimento delle attività parlamentari.Che cosa è successo: l’inchiesta sui presunti episodi corruttivi didiL’inchiesta denominata Generazione ha portato a una vasta operazione della polizia giudiziaria belga che, nella mattina del 13 marzo, ha eseguito perquisizioni in diverse località, tra cui Bruxelles, la Vallonia e le Fiandre.