Ue, Conte "Riarmo delirio collettivo, non saremo in piazza"

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non potrà mai avvantaggiarsi da questo piano di. Abbiamo un debito pubblico elevatissimo: pensare di poter investire 30-35 miliardi in armi con le difficoltà che abbiamo – parte dei cittadini non riescono a pagare le bollette, molti rinunciano alle cure – credo che sia una follia, unche l’Unione Europea sta vivendo. Meloni ha scommesso su una vittoria militare sulla Russia e questa scommessa è fallita, questa è la realtà. Lei e gli altri leader europei non ne prendono atto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, durante un incontro con la stampa estera. “Riteniamo che questo piano di, così come è stato formulato, in tutta fretta, non sia la risposta giusta a quelle che sono le sfide attuali che chiamano a grande responsabilità l’Unione europea.