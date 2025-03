Unlimitednews.it - Ue, Barroso “Arrivato momento che Europa pensi a sua difesa”

ROMA (ITALPRESS) – "Credo siail tempo in cui l'abbandoni il suo status di 'adolescente' geopolitico ee alla propria. Per molto tempo ha affidato ad altri la sua protezione. Da molti anni sostegno la necessità di unacomune, ovviamente con i nostri valori, ma dobbiamo difendere i nostri interessi, la nostra sicurezza sia interna che esterna". Così Jose Manuel, già presidente della Commissione europea, a margine di una "Lectio sui valori dell'. A tribute to Franco Frattini" promosso dalla Fondazione inGENIO.