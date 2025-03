Unlimitednews.it - Ucraina, Zelensky “Condizioni russe complicano e ritardano negoziati”

KIEV () (ITALPRESS) – Leelencate da Mosca per un cessate il fuoco “” i. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, attraverso un messaggio su Telegram.“Il mondo può vedere come la Russia poneche non fanno altro che complicare e ritardare tutto”, ha scrittoaggiungendo che la Russia “vuole che la guerra continui” mentre l’è “pronta a una tregua”.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo