Quotidiano.net - Ucraina, Russia: unità di Kiev in fuga dal Kursk. “Respinto nuovo attacco di droni su Mosca”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 marzo 2025 – Vladimir Putin si è detto favorevole ad una tregua di trenta giorni in, prima di elencare una serie di "sfumature" a tale ipotesi di accordo, aggiungendo che i "prossimi passi" verso il cessate il fuoco dipenderanno dall'avanzata dellanell'Oblast di. "A seconda di come si svilupperà la situazione sul campo, concorderemo i prossimi passi per porre fine al conflitto e raggiungere un accordo accettabile per tutti", ha affermato Putin il quale ha sottolineato che ben presto nessun soldato di"potrà uscire da lì. Ci saranno solo due soluzioni: arrendersi o morire". E ledelle forze armate ucraine stanno fuggendo dalla zona di confine di. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Federazione Russa, a quanto riporta la Itar Tass. Il ministero ha anche diffuso filmati sulla distruzione di materiale bellico ucraino.