Ucraina, Putin prende tempo sulla tregua. Zelensky: "Si prepara a dire no"

Vladimirsull’ipotesi di unadi 30 giorni inlanciata dagli Usa e accettata da Kiev. “L’idea in sé è corretta e certamente la sosteniamo, ma ci sono questioni che dobbiamo discutere“, ha detto il leader del Cremlino, aggiungendo che è necessario parlarne con gli Usa, forse in una telefonata con Donald Trump. La sua posizionel’ha espressando la parola a Mosca in una conferenza stampa al termine dell’incontro con l’alleato Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia. Due giorni dopo i colloqui fiume fra Usa e Kiev a Gedda, in Arabia Saudita, da cui è emersa la proposta di cessate il fuoco. Poco prima del suo atteso incontro a porte chiuse con l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff,ha posto delle condizioni: “Il cessate il fuoco dovrebbe portare a una pace di lungo termine e rimuovere le cause della crisi”.