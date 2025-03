Ilfoglio.it - Ucraina, Meloni cambia idea: pronta a collegarsi domani alla call dei "volenterosi" di Starmer

Leggi su Ilfoglio.it

"Il no dei giorni scorsi sta diventando sì", dicono fonti di governo di primissimo piano al Foglio per motivare una svolta che si sta consumando in queste ore a Palazzo Chigi:. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti