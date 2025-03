Lettera43.it - Ucraina, le condizioni di Putin e quei negoziati falliti del 2022

La partita è appena cominciata. La battuta fatta lo scorso anno in campagna elettorale da Donald Trump di voler chiudere la guerra in«in 24 ore» non è mai stata da prendere alla lettera. L’attesa creatasi in questi giorni che anche solo una tregua possa essere stabilita senza incontri diretti tra rappresentanti ucraini e russi per concordare modalità enon è aderente alla realtà. Prima sono necessari approcci propedeutici tra i grandi player, Mosca e Washington, per tracciare la cornice in cui poi verranno definiti i particolari. Adesso siamo esattamente a questo punto, con Casa Bianca e Cremlino che hanno fatto le prime mosse per disegnare i limiti entro i quali ci si dovrà confrontare. Il percorso non è breve e non si risolve certo con le dichiarazioni dei presidenti fatti in conferenze stampa o sui social, e nemmeno con gli sherpa di lusso come Steven Witkoff, volato a Mosca per testare la disponibilità del Cremlino.