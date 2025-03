Lapresse.it - Ucraina: Kiev replica a Trump, falso che nel Kursk siamo accerchiati

Torino, 14 mar. (LaPresse) – “I resoconti sul presunto accerchiamento delle unità ucraine da parte del nemico nella regione dinon sono veri e sono inventati dai russi per scopi politici e per esercitare pressione sull’e sui suoi partner”. Lo ha affermato lo Stato maggiore dell’esercito di, citato da Rbc-Ucraine, in risposta alle dichiarazioni di Donald. “I nostri soldati stanno respingendo le azioni offensive nemiche e infliggendo danni da fuoco efficaci, usando tutti i tipi di armi. Dall’inizio della giornata ci sono stati 13 scontri in direzione di. Non c’è alcuna minaccia di accerchiamento delle nostre unità”, ha aggiunto lo Stato maggiore dell’esercito ucraino.