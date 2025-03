Secoloditalia.it - Uccisero Willy Monteiro, ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni al fratello nell’Appello bis

pere condanna a 28per ilGabriele. Questa la sentenza dei giudici della Corte di Assise di Appello nel processo d’Appello Bis sull’omicidio diDuarte: il ventunenne fu ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La procura generale aveva chiesto la condanna all’per entrambi, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche che, con la sentenza, sono state invece riconosciute a Gabriele.Al nuovo processo di Appello si è arrivati dopo che la Cassazione ha riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario. E ha disposto il nuovo giudizio limitatamente alle attenuanti generiche, che erano state riconosciute ai fratellinel primo processo di Appello, facendo scendere la condanna per i due dall’a 24