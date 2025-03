Game-experience.it - Ubisoft vuole creare una nuova società con Assassin’s Creed e le IP di maggior valore

Negli ultimi anni,ha affrontato sfide significative a causa di performance commerciali deludenti di alcuni titoli di alto profilo. Per contrastare questa situazione e valorizzare le proprie proprietà intellettuali, lafrancese sta considerando la creazione di unaentità che includa franchise di punta come. In sostanza l’obiettivo del publisher francese è quello di attrarre investitori offrendo una partecipazione di minoranza in questastruttura, mantenendo al contempo il controllo sulle IP strategiche.Bloomberg ha riportato che secondo diverse fonti vicine all’azienda,ha avviato colloqui con potenziali partner, tra cui Tencent Holdings Ltd., già azionista della, e vari fondi di investimento sia francesi che internazionali. Le offerte preliminari sono attese entro la fine del mese, così da valutare concretamente il da farsi.