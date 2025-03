Ilrestodelcarlino.it - Tutto è partito dalla denuncia delle coop

Furono Roberto Toni e Luca Signorini, legali rappresentantierative Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest, a presentare, nel lontano 2022, lache fece scattare l’indagine sfociata ieri nel maxi-sequestro ai danni degli ex vertici di Conad. La-querela fu presentata contro Francesco Pugliese, allora amministratore delegato di Conad, e Mauro Bosio, all’epoca direttore finanziario, nonché contro Raffaele Mincione, a capo del gruppo Wrm che assieme a Conad aveva rilevato, nell’ambito dell’operazione ‘Mont Blanc’, il gruppo Auchan Italia Spa. Toni e Signorini avevano chiesto più volte chiarimenti a Pugliese per alcune operazioni, fra cui l’acquisizione di Auchan appunto, in cui c’erano diversi aspetti poco chiari su presunti conflitti di interesse e ingenti somme pagate non si capiva bene a chi e perché.