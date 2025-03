Ilrestodelcarlino.it - Tutti i dubbi di Frassineti: "L’arte può andare, ma serve un gestore. E soprattutto: chi paga?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non sono contro la proposta di Mauro Felicori di aprire nell’ex Casa del Fascio di Predappio una sezione della Galleria nazionale di Arte Moderna di Roma, dedicata alle arti in Italia fra le due guerre mondiali, ma mi faccio tante domande che vorrei girare allo stesso Felicori". È la reazione di Giorgio, sindaco Pd di Predappio dal 2009 al 2019 e padre del ‘Progetto Predappio’, suddiviso in due parti: ‘Centro studi e documentazione sulla storia del primo Novecento ed Esposizione permanente sul fascismo’, prima messo in discussione da una parte della cultura di sinistra e poi accantonato dagli amministratori di centrodestra che guidano il Comune dal 2019. Giorgio, qual è la prima domanda per Felicori? "Ho letto con interesse la proposta Felicori, ma deve essere fondata su qualcosa di concreto.