Tutti i debutti di Hamilton | terzo a Melbourne in McLaren ora il sogno di seconda giovinezza in Ferrari

Lewisè pronto al debutto con. Il sette volte campione del mondo ha salutato Mercedes al termine del 2024, sbarcando a Maranello con un accordo storico per il mondo della F1. Nel corso del fine settimana a, i riflettori sono puntati su di lui, chiamato a ottenere risultati convincenti con la Sf25. Durante la propria carriera,ha corso con tre scuderie diverse –, Mercedes e ora– disputando come prima gara per ciascun team proprio il Gran Premio d’Australia. Nel 2007, al debutto in F1, il numero 44 aveva collezionato il suo primo podio nella categoria regina, concludendo la gara in terza posizione. Quelpodio si sarebbe poi rivelato il via di una striscia di piazzamenti in top tre durata per nove weekend. Cinque anni più tardi, nel 2013,debuttava acon la tuta Mercedes.