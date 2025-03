Tutti e due all’Isola dei Famosi ma ecco in quale ruolo Sonia Bruganelli e Angelo Madonia un amico ha cantato

Leggi su Caffeinamagazine.it

La nuova edizione de L’Isola deiè ormai alle porte e i preparativi per la diciannovesima stagione del reality show sono in pieno fermento. Secondo fonti vicine alla produzione, quest’anno al timone del programma ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Dario Maltese neldi opinionisti. Non figura, almeno per ora, Simona Ventura tra i commentatori del programma, nonostante le voci insistenti delle scorse settimane. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora evolversi.Mentre cresce l’attesa, iniziano a emergere i primi nomi dei naufraghi che sbarcheranno sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras, per mettersi alla prova in un’esperienza estrema di sopravvivenza. Tra i concorrenti in lizza figura, volto noto del mondo della danza, e un personaggio legato a un caso di cronaca che ha fatto discutere.