Bergamonews.it - “Tutti a Zingonia”: i tifosi dell’Atalanta organizzano il raduno alla vigilia della sfida con l’Inter

!”. Tre semplici parole che ormai tra isono un mantra, visto che i raduni all’esterno del centro sportivo per celebrare le grandi vittorie sono ormai un’abitudine, ma anche quelli per dare la carica.Ed è quello che succederà sabato 15 marzo, quando alle 15:45 la tifoseria si ritroverà di fronte all’Atalanta Training Center,con, partita potenzialmente decisiva per le sorticorsa Scudetto in cui la Dea è pienamente coinvolta.Da venerdì ha iniziato a girare tra i fan nerazzurri un manifesto che invita a coloraredi nerazzurro, e di giocare “senza paura”, con lo slogan “ogni partita una battaglia, onoriamo la nostra maglia”. La squadra si allenerà nel pomeriggio agli ordini di mister Gasperini.