Formiche.net - Tutte le contraddizioni della piazza per l’Europa secondo Pregliasco

Quella di domani rischia di trasformasi in unadelle, più che un luogo in cui ribadire la direzione che deve intraprendere la politica europea. Partita dall’appello di Michele Serra, la manifestazione rischia di “non sciogliere un nodo di fondo. Infatti, non viene chiarita quale linea, dalla prospettiva degli organizzatori e dei partecipanti, debba avere l’Unione europea su un tema così delicato come la Difesa”. A dirlo sulle colonne di Formiche.net, è Lorenzosondaggista e co-fondatore di YouTrend.Cosa si cela dietro la richiesta del protagonismo europeo nella manifestazione che si terrà domani a Roma?Il mio non è un giudizio di merito sulla manifestazione. Osservo però che il punto di fondo, ossia la direzione che le istituzioni comunitarie dovrebbero intraprendere, non viene centrato.