Lanazione.it - Turisti a Firenze, la città inquina il doppio. Ogni utenza fa 591 chili di rifiuti. “Ma pagano soltanto i residenti”

, 14 marzo 2025 – Tari e overtourism, a quanto pare, vanno a braccetto. L’una alimenta l’altra. Quei sette milioni e mezzo dicheanno (dati Istat) popolano larendendo ai fiorentini la coesistenza sempre più impossibile, non solo producono effetti distorsivi al mercato immobiliare, ma anche al sistema della raccolta e smaltimento dei. Una Pasqua sottotono. Hotel e b&b, crisi in vista. Prenotazioni giù del 20% I gestori dei b&b, finché possibile, hanno massimizzato i profitti con gli affitti brevi, sfruttando la leva del turismo mordi e fuggi piuttosto che barcamenarsi con inquilini morosi in affitto con contratti standard. Palazzo Vecchio si è messo di traverso stoppando nuovi Airbnb in centro storico, vietando a colpi di tronchesine le keybox per il self check-in.