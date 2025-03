Ilrestodelcarlino.it - "Turista violentata", processo al via

Si erano conosciuti sulla riviera cervese e si sono incontrati di nuovo nelle aule di giustizia ravennati. Tra i due era probabilmente nata un’amicizia, forse una simpatia. Di fatto la ragazza a un certo punto si era confidata in famiglia raccontando i dettagli di un rapporto sessuale a cui lei, a suo dire, era stata costretta. Dalla conseguente denuncia dei genitori, nel novembre scorso lui era stato rinviato a giudizio. E ilsi è aperto ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna. Aperto e, per via di un impedimento tecnico, subito rinviato a fine giugno quando, tra gli altri, verrà sentito l’imputato, un 19enne emiliano difeso dagli avvocati Andrea Valentinotti e Silvia Subini, il quale avrà così modo di raccontare la sua versione dell’accaduto. Il giovane ha sempre respinto con decisione ogni addebito: tanto che la difesa aveva per lui chiesto il non luogo a procedere.