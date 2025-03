Ilrestodelcarlino.it - Turismo, Numana cerca gli stranieri e sigla l’accordo con De Cecco

Forte dei numeri della scorsa estate,è pronta a partire in grande per la stagione turistica 2025. "La giusta rotta: fare2025" è stato il titolo dell’incontro di ieri pomeriggio al cinema Italia con esperti del settore accoglienza e della promozione turistica pensato per fornire strumenti concreti e aggiornamenti strategici agli operatori del settore turistico, cui non è mancato il saluto del governatore Francesco Acquaroli che proprio in queste ore ha lanciato il video promozionale delle marche con Gianmarco Tamberi. È stato presentata la prestigiosa partnership con il gruppo alimentare Dea dare una spinta alla promozione del territorio. Si punta ad attrarre turisti dal Nord Italia e anche dalla Germania, a studiare modelli diesperienziale e a destagionalizzare l’offerta dalla primavera all’autunno.