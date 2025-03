Lapresse.it - Turismo, le Marche in promozione a Parigi e Napoli

Fine settimana di grande visibilità internazionale per la Regione, protagonista attraverso ATIM – Agenzia per ile l’Internazionalizzazione delle, in contemporanea a due tra le più importanti fiere di settore: il Salon Mondial du Tourisme die la Borsa Mediterranea del(BMT) di.Laturistica “Partecipare a questi due eventi di rilievo in contemporanea – ha dichiarato Marina Santucci, direttrice di ATIM – conferma la forte volontà della Regionedi promuovere il nostro territorio in modo capillare, sia sui mercati esteri che su quello nazionale.rappresenta un bacino turistico strategico per le, con una domanda crescente di esperienze culturali, enogastronomiche e naturalistiche, mentreè una vetrina fondamentale per rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano.