Turismo, fra aprile e maggio previsti a Napoli un milione di visitatori

In corso, fino a fino a sabato 15 marzo, la Borsa Mediterraneo del, il tradizionale appuntamento napoletano che è diventato negli anni un punto di riferimento per il settore. Una borsa che, come la celebre rivista dell’enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione e che negli anni ha accentuata sempre più l’aspetto da Piazza Affari delper la presenza di tutti i vari segmenti del. E’ stata proprio la BMT a consentire negli anni la scoperta del Sud Italia ai grandi marchi delanche con i fam trip che hanno consentito alle imprese, e soprattutto ai buyers internazionali, di toccare con mano il territorio con un forte ritorno per le nostre regioni meridionali in termini di presenze negli anni successivi. “Il compito di BMT non è solo quello di far da vetrina al prodotto ma anche di stimolare il dibattito sulle soluzioni per indirizzare meglio i flussi turistici.