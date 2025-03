Iodonna.it - Tumore al seno, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa

Leggi su Iodonna.it

Roma, 13 mar. (askanews) – Ilalresta la neoplasia più diffusa tra le donne ine in, con oltre 55.000 nuove diagnosi ogni anno solo nel nostro Paese. Grazie ai progressi nella diagnosi e nelle terapie, la sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto l’88%, superando il 90% nei casi individuati precocemente. Tuttavia, sono ancora numerose le sfide che le persone conalaffrontano ogni giorno e che incidono in maniera significativa sulla loro qualità di vita, sia durante il percorso diche negli anni successivi. Il tema è stato evidenziato dal report europeo “Advancing Breast Cancer Care in Europe: A Roadmap to a WomenCentric Approach”, realizzato dall’Economist Impact con il supporto non condizionante di Daiichi Sankyo.Mauro Vitali, Head of Oncology di Daiichi Sankyo, ha dichiarato: “La ricerca che abbiamo sostenuto con l’Economist Impact è coerente con la nostra strategia aziendale.