Tuffo nel passato, festa vintage al Cimone per chiudere la stagione

Il 23 marzo ritorna la divertente manizione sulla neve Style2style, l’eventodel, promosso dalla campionessa Barbara Milani fondatrice e presidente di ‘In2TheWhite, Lo sci per tutti’, il sodalizio che ha l’obiettivo di aprire il mondo della neve a tutti e persegue la filosofia di non far sentire nessuno a disagio all’interno di un gruppo fatto di persone che a diversi livelli si pongono chiari obiettivi di crescita. Il 23 di marzo Barbara aspetta tutti anni in abiti d’epoca per salutare lacon un vero e proprionel, a unadello sci che vedrà premiati i candidati che meglio interpreteranno tecnica e abbigliamento dei mitici anni ‘80 e ‘90. È gradito l’abbigliamento d’epoca anche agli spettatori. Le iscrizioni si aprono alle 9,30 al rifugio Zambelli (Cimoncino di Fanano).