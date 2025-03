Fanpage.it - Tubo in eternit crolla al Quarticciolo: “Case a pezzi, ma istituzioni pensano solo a decreto Caivano”

Nella giornata di ieri un pezzo diinto da un palazzo in via Molfetta al. Nessun ferito, ma scoppia la rabbia dei residenti: "Da settimane si parla degli interventi che verranno realizzati. 'Lo Stato torna, lo Stato non arretra, lo Stato va avanti per affrontare l’emergenza'. Ma qui le case cadono a".