Justcalcio.com - TS – “Adzic mix tra Jugovic e Bellingham! Juve, sostienilo: il futuro è segnato”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 14:05:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Dopo aver trovato poco spazio in prima squadra nella prima parte di stagione, Vasilijesta mostrando tutto il suo talento in Next Gen con cui ha già realizzato due gol. Un impatto immediato più che positivo sulla Serie C, con l’obiettivo di tornare nellantus dei grandi il prima possibile. Mladen Milinkovic, ex allenatore del montenegrino, ha raccontato a La Stampa alcuni retroscena sul classe 2006 che ha visto crescere nelle scorse stagioni., l’ex allenatore di: “Un mix tra”Milinkovic ha parlato subito del ruolo migliore per sfruttare il talento del montenegrino: “In quale posizione si esprime meglio? Giocava nella maggior parte dei ruoli a centrocampo e secondo me si sente meglio nella posizione di trequartista, quando è vicino alla porta.