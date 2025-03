Ilfattoquotidiano.it - Trump spaventa i mercati: oro al massimo storico, oltre 3mila dollari l’oncia. E salgono gli “indici della paura”

La guerra dei dazi e il timore delle ripercussioni sull’economia globale fanno salire le quotazioni dei beni rifugio e alimentano l’indice che misura la volatilità dei. Venerdì l’oro è volatosegnando un nuovo, per poi ripiegare poco sotto. Rispetto al 2000 il valore è salito di dieci volte. Una reazione alle tensioni commerciali globali, ma dietro, nota il Financial Times, c’è anche la crescente domanda delle banche centrali, che stanno diversificando i loro investimenti e riducendo quelli nel dollaro statunitense.Nei giorni scorsi poi l’indice Vix, che misura l’incertezza attesa dai trader, era schizzato fino a quasi 28 punti, ai massimi dal 2022 se si esclude una fiammata estiva. E l’indice Fear and GreedCnn, raccolta di indicatori tra cui proprio il Vix e la domanda di beni rifugio che punta a valutare gli umori del mercato in base alla logica che “un’eccessivatende a far scendere i prezzi delle azioni” mentre troppa avidità tende ad avere l’effetto opposto, segna “extreme fear”.