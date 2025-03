Iltempo.it - Trump ottimista sulla pace: per gli Usa imminente la svolta sull'Ucraina

Leggi su Iltempo.it

Fra l'ottimismo ostentato da Donald, la cautela del Cremlino e lo scetticismo di Kiev, proseguono le grandi manovre dell'amministrazione americana per giungere quantomeno a una tregua nella guerra in. Nell'incontro faccia a faccia avvenuto nella tarda serata di giovedì a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha trasmesso all'inviato speciale americano Steve Witkoff "informazioni e segnali aggiuntivi", relativi alle sue condizioni per iniziare un percorso che possa portare alla fine delle ostilità. In un post sul social Truth il presidente americano ha definito le discussioni avvenute in Russia "molto buone e produttive", valutando come "ottime" le possibilità che "questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente finire". Il Cremlino, dal canto suo, non è andato oltre il "cauto ottimismo"tregua, precisando che "c'è ancora molto da fare".