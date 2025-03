Quifinanza.it - Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne europei, la risposta di Bruxelles

Leggi su Quifinanza.it

Ancora una volta, Donaldtorna are l’Europa nel tentativo di smuovere i mercati: senon si sbriga a cancellare ilo del 50% sul whisky americano, Washington raddoppierà la posta, imponendo una tassa delsue alcolici provenienti dal Vecchio Continente.Su Truth Social, la sua personale cassa di risonanza, il presidente ha attaccato frontalmente l’Unione Europea, bollandola come un colosso della burocrazia ossessionato daie dalla tassazione sfrenata. Per, l’Europa non sarebbe altro che un parassita economico che succhia risorse agli Stati Uniti, e questa volta giura di farle pagare il conto salato.La reazione immediata della FranciaLa Francia ha risposto quasi subito. Il ministro del Commercio estero, Laurent Saint-Martin, ha chiarito su X che Parigi non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentregioca con icome fossero fiches da poker.