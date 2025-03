Iltempo.it - Trump e Nato, Cerno: perché questo risveglio improvviso ha fatto bene all'Europa

Leggi su Iltempo.it

L'attesa spasmodica per l'incontro tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, che aveva l'obiettivo di capire se la tregua di 30 giorni concordata da Stati Uniti e Ucraina a Gedda fosse una via praticabile per Mosca, si è conclusa con una risposta tiepida da parte del capo del Cremlino. "L'idea in sé è corretta e noi certamente la sosteniamo. Ma ci sono questioni di cui dobbiamo discutere. Dovremmo parlare con i nostri colleghi e partner americani, magari chiamare il presidentee discuterne insieme", ha detto il presidente della Russia da abile negoziatore. In altre parole, non ha né accettato né respinto l'iniziale progetto per un cessate il fuoco definitivo in Ucraina. La risposta americana non si è fatta attendere. Il presidente degli Usa ha definito "molto promettenti anche se incomplete" le dichiarazioni di Putin, dicendo che gli "piacerebbe molto" incontrarlo.