Lanotiziagiornale.it - Trump e Musk sono stati sfidati dai giudici che hanno ordinato il reintegro dei dipendenti licenziati nelle agenzie degli Stati Uniti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo che Donalde Eloncalato la mannaia suipubblici, è arrivata la risposta della magistratura americana. Duestatunitensiallefederali di reintegrare decine di migliaia di lavoratori in stato di prova,in 19nell’ambito dell’iniziativa sui licenziamenti nel settore pubblico messa in campo dall’amministrazione, basata sulle azioni del Department of Government Efficiency (DOGE) di Elon.IsfidanoildeiUno dei, James Bredar, del tribunale distrettuale del Maryland, ha inoltretemporaneamente al governo di astenersi dall’eseguire qualsiasi “licenziamento deciso” già pianificatocoinvolte.