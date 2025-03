Lettera43.it - Trump: «Discussioni positive con Putin, gli ho chiesto di risparmiare gli ucraini nel Kursk»

Donaldsu Truth ha parlato dei colloqui tra Vladimire l’inviato speciale della Casa Bianca Steven Witkoff, andati in scena il 13 marzo. «Abbiamo avuto dellemolto buone e produttive con il presidente russoieri, e ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente finire», ha scrittosulla sua piattaforma social. Lo zar in conferenza stampa ha aperto a una tregua, precisando però che si sono ancora diversi punti da chiarire riguardo al possibile cessate il fuoco di 30 giorni.Il post disu Truth.The Donald ha spiegato poi di averallo zar dile truppe ucraine bloccate nella oblast’ di. «In questo momento migliaia di soldatisono completamente circondati dall’esercito russo, in una posizione vulnerabile.