Trump crolla nei sondaggi per la posizione sulla Russia e l’inflazione

A quasi due mesi dal suo insediamento alla Casa Bianca, Donaldfa i conti con il malcontento di parte dei cittadini americani. A testimoniarlo sono stati iche, secondo il Wall Street Journal, hanno visto scendere il presidente degli Stati Uniti nel gradimento dei suoi cittadini al dato più basso dal luglio 2022. Il quotidiano americano ha spiegato che oltre la metà degli intervistati, infatti, lo ha ritenuto troppo vicino allae poco attento alle questioni interne, tra cui. Non a caso l’indice di fiducia dei consumatori è precipitato dal 64,7 al 57,9 di marzo. In un anno, rispetto allo stesso periodo del 2024, ha perso il 27 per cento.Donald(Getty Images).I numeri:approvato al 44 per centoI dati sono stati rilevati dall’Università del Michigan, che ha condotto ilo.