Trump a Putin | Gli ho chiesto di risparmiare la vita degli ucraini nel Kursk L’ottimismo sulla pace con Putin che non convince ancora Zelensky

È ottimista il presidenteUsa Donaldsui progressi delle trattativetregua di trenta giorni in Ucraina nei confronti di cui ieri il presidente russo Vladimirsembra aver mostrato una timida apertura. Ieri l’inviato specialeUsa Steve Witkoff era a Mosca per proseguire i colloqui con i delegati russi. In seguito all’incontro, l’inquilino della Casa Bianca ha riferito di «discussioni molto buone e produttive con il presidente russo Vladimir». Secondo, «ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente finire». In questo momento – sostiene– «migliaia di truppe ucraine sono completamente circondate dall’esercito russo, e in una posizione molto brutta e vulnerabile». Per questo, aggiunge, «hocon forza al presidenteche le loro vite vengano risparmiate».