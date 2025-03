Abruzzo24ore.tv - Troppe Auto e la Ciclabile un Flop. Ci Vuole una Rivoluzione per la Mobilità Urbana

L'Aquila - LE PROPOSTE DEL CIRCOLO PD SULLA: "PIÙ TRASPORTO PUBBLICO E MENO” “All’Aquila ci si muove troppo con leprivate e per risolvere i problemi legati allac’è bisogno, oltre che di nuovi parcheggi, prima di tutto di più trasporto pubblico locale e più infrastrutture per percorsi ciclabili e pedonali, accessibili alle persone con disabilità”. E’ quanto emerso durante la prima riunione tematica di ‘Spazio Comune’, il progetto del circolo del Partito Democratico di L’Aquila centro del segretario Alessandro Tettamanti e della Presidente Manuela Villacroce, che ha come principale obiettivo quello di riattivare una partecipazione diffusa intorno ai problemi che maggiormente insistono nella quotidianità di aquilani e aquilane. “Avere un’ idea di città per L’Aquila significa anche progettare come spostarsi al meglio al suo interno.