Tropea, vasto incendio all'isola ecologica

– Unsi è sviluppato nella tarda serata di ieri presso l’isolasituata in località Campo. Le fiamme, particolarmente intense, si sono propagate rapidamente intorno alle 23, alimentate dalla grande quantità di rifiuti presenti nell’area.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe aver coinvolto anche alcuni mezzi dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti per conto del Comune. L’ha generato una densa colonna di fumo acre, che si sta diffondendo nelle zone circostanti, raggiungendo anche alcune abitazioni.Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Vibo e dal distaccamento di Vibo Marina. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, rese difficoltose dalla complessità della situazione e dall’ampia area interessata dalle fiamme.