Ilrestodelcarlino.it - Tripudio giallorosso. Il Ravenna in Comune: "Abbiamo il dna vincente. E non ci fermeremo qui"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri mattina, a 16 ore dal trionfo di Teramo, ilè stato ricevuto in Municipio per il saluto delle istituzioni. La squadra si è ritrovata in piazza del Popolo, fra i flash, i complimenti e gli applausi dei passanti. Accompagnato da tutta la squadra, Paolo Rrapaj, capitano, è entrato a Palazzo Merlato con la Coppa Italia di serie D, vinta ai rigori contro il Guidonia fra ildei 700ti scesi in Abruzzo per spingere la squadra oltre l’ostacolo. Fra gli scranni della sala consiliare, il sindaco pro tempore Sbaraglia e l’assessore Costantini (che mercoledì era a Teramo), hanno fatto gli onori di casa, accogliendo squadra e staff. Il presidente Ignazio Cipriani, che non rilasciava dichiarazioni pubbliche dal 4 luglio scorso, ha parlato in prospettiva: "Ringrazio i giocatori per aver raggiunto questo obiettivo.