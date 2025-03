Lapresse.it - Trieste, bimba di 18 mesi inala uno spillo: salva grazie a un intervento

Tragedia sfiorata a, dove unadi appena 18hato uno. L’episodio si è verificato all’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo”: una bambina di appena 18hato accidentalmente unodi cinque centimetri, rischiando gravi conseguenze.all’tempestivo del team multidisciplinare dell’ospedale triestino, composto da otorinolaringoiatri, chirurghi anestesisti ed equipe infermieristica dedicati, il corpo estraneo è stato rimosso senza complicazioni. La piccola paziente è stata dimessa già la mattina seguente in ottime condizioni.Il dottor Domenico Leonardo Grasso, referente per l’endoscopia diagnostica e interventistica delle prime vie aeree dell’Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’Irccs che ha eseguito l’insieme all’anestesista, dottoressa Gaia Milvia Bregant e all’equipe della sala operatoria spiega: “Laaveva loin bocca, la mamma se ne è accorta, ma prima che potesse intervenire lalo aveva giàto, cosa che può succedere perché l’oggetto che il bimbo/a ha in bocca invece di finire nel canale digestivo – dove comunque creerebbe grossi problemi – passa attraverso la laringe che non è chiusa e attraverso le corde vocali e finisce prima nella trachea e poi nei bronchi.