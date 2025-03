Cityrumors.it - Trentaduenne si dà fuoco per sfuggire a una prigionia durata oltre 20 anni

Un uomo di 32si dàperda20di abusi della matrigna nei suoi confronti. Un gesto disperato che rivela un dramma familiareUn uomo di 32ha preso una decisione disperata per spezzare catene lunghedue decenni. In un gesto che sembra uscito da un incubo, si è datoperalla matrigna, Kimberly Sullivan, 56, che lo ha tenuto prigioniero e trascurato fin dall’età di 11si dàpera una20– Cityrumors.itI fatti, scoperti nel Connecticut, hanno lasciato la comunità sconvolta, mentre le indagini rivelano una storia di abusi e privazioni che paiono sceneggiature dell’orrore.La vicenda ha avuto inizio il 17 febbraio, quando un incendio scatenato nello stretto ripostiglio dove il giovane era costretto a dormire ha messo in lucedi sofferenza.