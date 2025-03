Thesocialpost.it - Treno guasto sulla Roma-Napoli, passeggeri al buio e freddo da ore

su unad alta velocità, caos alla stazione Termini: ritardi fino a 150 minutiViaggio complicato per i viaggiatori in transito dalla stazione Termini di, dove si stanno registrando ritardi fino a 150 minuti a causa di una un convogliolinea AV, tra le località di San Giovanni e Ceccano. A quanto pare isi troverebbero ale al. A quanto pare è stata messa una passerella per fare passare tutti sull’altroA renderlo noto è Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha comunicato l’intervento di un locomotore di soccorso per liberare i binari interessati dal malfunzionamento. L’episodio ha causato un effetto dominocircolazione ferroviaria, con forti ripercussioni su numerosi treni ad alta velocità.Per ridurre i disagi, RFI ha annunciato che i convogli in viaggio saranno deviati su linee alternative, passando via Cassino o via Formia, operazione che comporterà tempi di percorrenza aumentati fino a 90 minuti.