Trema il Gargano, terremoto di magnitudo 4.6 avvertito in Abruzzo, Molise e Basilicata: 'Spaventoso'

Sciame sismico lungo la Costa Garganica Una scossa didi4.6 è stata registrata, alle ore 20:37, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della Costa Garganica. L’evento è stato localizzato in mare ad una profondità di 1 chilometro, tra la Puglia e le isole Tremiti. Un altrodi3.8 è stata registrata alle 21:00. La più forte delle cinque scosse di assestamento registrate in mezz’ora. La paura ‘corre’ sui socialÉ stato nitidamenteanche inil sisma di venerdì 14 marzo in Puglia. Paura anche a Bari. In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Diversi post sulla scossa delsono stati pubblicati sui social anche dai residenti a Potenza ea Matera.