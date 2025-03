Unlimitednews.it - Trema ancora la terra nei Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5

NAPOLI (ITALPRESS) – Continua are lanell’area dei. Unadidi3.5 è stata registrata, alle ore 19:44, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri da Pozzuoli e 8 da Napoli. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri.Laè stata avvertita in maniera nitida in tutti i quartieri della città di Napoli ed è la seconda più forte di questa settimana dopo quella di4.4 registrata nella notte tra mercoledì e giovedì. Al momento non sono segnalati danni a cose e persone.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo