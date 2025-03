Iodonna.it - Tre tendenze capelli ultra chic dettate da icone di bellezza molto diverse tra loro, tutte ultra femminili e sicure di sé

Caschetto corto in tinta fiammante per Linda Evangelista, chioma castana sciolta a onde per Philippine Leroy-Beaulieu, hair look bombshell minimalista per Kelly Rutherford. Nel bilancio finale della Paris Fashion Week 2025 appena conclusa, vincono a pieni voti tre bellezze diversissime maover 55. Carla Bruni alla Paris Fashion Week, indossa lo stesso abito di 30 anni fa X Le star alla Paris Fashion Week 2025La settimana della moda di Parigi conclude il fashion month dedicato alle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026.