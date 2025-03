Bergamonews.it - Tre nuovi pozzi a Msabaha in Kenya grazie alla Fondazione Santina

Leggi su Bergamonews.it

Dieci anni fa come oggimedesima ora veniva firmato nello studio del notaio a Roma l’atto di nascita di. Questo viaggio cercherà di tessere un sommario bilancio di quanto fatto in questi anni. Certo, questo giorno si carica di forti significati. Oggi inizia la Quaresima. Oggi compiamo una piccola grande opera di solidarietà. Oggi festeggiamo 10 anni. Non poteva essere in modo migliore, non con grandi feste, ma nel digiuno e nella Carità. Ecco le Sacre Ceneri che ci siamo posti sul capo, festeggiando così il nostro lavoro con i più poveri tra i poveri: bambini orfani di genitori che vivono in estrema povertà, accolti nella struttura dove abbiamo già inaugurato un pollaio, costruito con l’aiuto dei bambini dell’ADASM di Bergamo.Questa volta l’aiuto viene da Marcella Banella e dai suoi genitori Carla e Mario.