Gqitalia.it - Travis Scott che pesta Cody Rhodes è real come il rap e come il wrestling

Leggi su Gqitalia.it

Prima puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap.Ci sono diversi luoghi in cui Batman, la legacy del suo mondo esi possono incontrare, l’ultimo in cui avrei pensato fosse possibile era un ring della WWE.«O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo», diceva Harvey Dent e in qualche modo lo ha pensato anche John Cena, dopo che Jey Uso gli ha impedito di diventare detentore del titolo mondiale per la diciassettesima volta, superando Ric Flair, poco più di un mese fa.Così, in una notte di inizio marzo, ecco il suo heel turn (in pratica il momento in cui un wrestler diventa - appunto - un cattivo, à la procuratore di Gotham), con The Rock che lo guarda fiero eche gongola in un angolo, appoggiato alle corde, fascetta Oakley, guanti Nike, una gioia mai vista.